Johannes und die 1.000 Schuss

Sex ist keine einfache Sache. Jeder Mensch, der schon mal einen Schrank von Ikea zusammengebaut hat, weiß das. Da sind so viele Knubbel, Öffnungen und Schrauben, mal passt dies nicht, mal will der verdammte Nippel nicht durch die Lasche, obwohl auf der Bauanleitung eindeutig zu erkennen ist, dass er da hingehört. Aber anders als die Hobbyheimwerker können die Bettbanausen beruhigt ausatmen. Denn beim Austausch von körperlicher Zuneigung gibt es so etwas wie »richtig« oder »falsch« gar nicht. Behaupten jedenfalls einige wenige Gelehrte, die ihre Jungfräulichkeit erst mit 32 verloren haben und auch sonst lieber lesen als lieben.

Wer sich den größten Teil des Tages unterhalb der Gürtellinie aufhält, weiß natürlich, dass es sehr wohl grobe Fehler und Missverständnisse gibt, die sich rund um das Thema Sex drehen. Manche von ihnen sind so bekannt, dass sie in den Volksmund übergegangen sind. Und was da erst mal drinsteckt, kommt so schnell nicht wieder heraus. W...