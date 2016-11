Schwarzer Kanal: Leitkultur und Leitnation

Sie haben nichts gelernt und das eigene Tun vergessen. Die Hillary-Clinton-Unterstützer im NATO-Lager, speziell der Bundesrepublik, fürchten, dass es mit dem Draufhauen auf souveräne Staaten nicht so munter und für die westliche Wertegemeinschaft außerhalb der USA so preiswert weitergeht wie in den vergangenen 26 Jahren. Nicht nur für den Spiegel, auch für die deutsche Kriegsministerin Ursula von der Leyen war der 8. November eine Art Weltuntergang. Der Zeit vom 17. November sagte sie im Interview: »Dass wir im Westen die Zivilisation gegen uns selbst verteidigen müssen, hätte ich mir nie träumen lassen.« So hört es sich an, wenn der Zivilisationsbruch, den der Westen mit der offen erklärten Negierung von Völkerrecht, Verfassungen und Strafbestimmungen zu Angriffskriegen in den 90er Jahren einleitete, nicht mehr erwähnt werden soll und darf. Die bloße Andeutung Donald Trumps, nicht mehr eine »humanitäre Intervention« nach der anderen starten zu wollen, sc...