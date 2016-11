Wo ist die Wärmestube?

Die Nachrichten aus Berlin müssen den Zeitgeistjäger Gerhard Stadelmaier freuen, endlich wird die Volksbühne in Berlin neu gefüllt. Auch in seinem neuen Buch »Regisseurstheater« wettert der Theaterkritiker der FAZ gegen die Volksbühne, für ihn der »Dom vom Prenzlauer Berg«, auch wenn sie in Berlin-Mitte liegt. 2017 jedenfalls ist dort Schluss für Castorf und Konsorten. Nach Ansicht von Stadelmaier schluckte die Gemeinde dieser »Säkularkirche« devot jede Hostie des Brutalo-Theaters. Künftig müssen die Besucher die neue Liturgie des Museumsmanagers Chris Dercon lernen.

Stadelmaier hat es auf den Zeitgeist abgesehen. Links, verschwartet, ranzig-trashig habe das Theater sich vom Ostler Frank Castorf erobern lassen, meint er. Das Stilprinzip der Zone stößt ihm gewaltig auf. Es hat Schule gemacht, ob in Wien, München, Stuttgart, Köln, Frankfurt, von Tübingen bis Oldenburg.Überall gibt es nur noch Poesiezerstörer mit der Regiedampfwalze, die sich in pubertären Ge...