Modernisierer des Tages: Flávio Dino

Während fast überall das Licht der Aufklärung schwindet, glimmt im fernen Nordosten Brasiliens ein Funke der Hoffnung auf. Der Bundesstaat Maranhão mit überschaubaren sechs Millionen Einwohnern ist annähernd so groß wie Deutschland und außerhalb der Kreuzworträtselintelligenz so bekannt wie die Hauptstadt der Komoren. Doch in Maranhão wird das Rad der Geschichte jetzt vorwärts gedreht. Sein Gouverneur Flávio Dino hat gerade eine »bürgerlich-demokratische Revolution« angekündigt. Ihre Wegbereiter haben sich um Hammer und Sichel geschart: Gegen den Trend im Land, wo die Linke ...