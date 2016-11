General bricht Feuerpause

In Kolumbien drücken die Befürworter eines Friedensabkommens mit der FARC-Guerilla auf das Tempo. Die Delegationen beider Seiten hatten am vergangenen Wochenende in Havanna eine veränderte Fassung des ursprünglich im September unterzeichneten Vertrags vorgelegt. Die Überarbeitung war notwendig geworden, weil das Friedensabkommen am 2. Oktober in einem Referendum von einer knappen Mehrheit der Teilnehmenden abgelehnt worden war. In die revidierte Fassung wurden nun einige der Forderungen der Gegner des Abkommens aufgenommen. FARC-Chefunterhändler Iván Márquez sagte dazu, seine Organisation sei der anderen Seite »bis an unsere Grenzen und darüber hinaus« entgegengekommen.

Am Donnerstag (Ortszeit) forderte Innenminister Juan Fernando Cristo eine schnelle Umsetzung des Vertrags. Die jüngsten Ereignisse hätten gezeigt, dass der bestehende Waffenstillstand zwischen den Aufständischen und der Armee brüchig sei.

Cristo reagierte damit auf einen Zwischenfall, der si...