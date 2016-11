Freibrief für Vergewaltiger

In der Türkei soll eine Vergewaltigung künftig straffrei bleiben, wenn der Täter und Opfer heiraten. Einen entsprechenden Antrag zur Änderung von Paragraph 213 des türkischen Strafgesetzbuches legte die regierende religiös-nationalistische Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) in der Nacht zum Freitag vor. Die nur rückwirkend für Taten bis zum 11. November dieses Jahres geltende Straffreiheit soll explizit Fälle des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger einschließen. Dass Opfer sexueller Gewalt »ohne Zwang oder Drohungen« – wie es im Gesetzentwurf heißt – einer Ehe mit ihren Peinigern einwilligen, dürfte zwar ausgeschlossen sein. Doch in einer in Teilen noch stark von feudalen Wertvorstellungen geprägten patriarchalen Gesellschaft, in der die Familienehre von der Jungfräulichkeit unverheirateter Töchter und Schwestern abhängig gemacht wird, kann der Druck auf die betroffenen Mädchen und jungen Frauen so groß sein, dass sich diese einer solchen Zwan...