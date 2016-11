Drohnenschwärme der Zukunft

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) bringt man mit Bildern von Satelliten oder dem deutschen Astronauten Alexander Gerst und der Kanzlerin in Verbindung. Die zivile Organisation ist aber auch zentraler Akteur in der militärischen Forschung. Eine Hochglanzbroschüre über »Wehrtechnische Forschung im DLR«, die dieses nicht online bereithält, aber auf Anfrage verschickt, ist mit einem Vorwort von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) geschmückt. »Die moderne materielle Ausrüstung der Streitkräfte«, heißt es dort, sei »ein entscheidendes Element in der Erfüllung des Auftrags der Bundeswehr«. Sie hoffe, so von der Leyen, dass das Verteidigungsministerium seine »gute Zusammenarbeit« mit dem DLR »weiter ausbauen« könne.

Offiziell geht es bei der »wehrtechnischen« Forschung des DLR zumeist um den »Schutz von Einsatzkräften während Auslandsmissionen«, »höhere Sicherheit im Einsatz« oder den »besseren Schutz von Soldatinnen und S...