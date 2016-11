»Kann kein Mensch einfach wegstecken«

Sind die Beschäftigten nach der Schlichtung durch den ehemaligen Bundeskanzler Schröder hoffnungsvoll, dass sie bald Sicherheit für ihre Arbeitsplätze haben werden?

Ganz und gar nicht. Inzwischen glauben die Kolleginnen und Kollegen niemandem mehr. Auch die Aussage von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und ver.di-Chef Frank Bsirske, dass sich nun alle bei Kaiser's-Tengelmann auf ein schönes Weihnachtsfest freuen könnten, hat niemand für bare Münze genommen. Viele sind einfach zermürbt von dem ewigen Auf und Ab in den zurückliegenden zwei Jahren. Erst sollte alles schnell an Edeka verkauft werden, dann kam das Kartellamt und untersagte den Verkauf, dann erlaubte Minister Gabriel ihn unter Auflagen, schließlich klagten Rewe, No...