VW: Minus 30.000 Jobs

Wenn die Zukunft einen »Pakt« braucht, hat man offenbar Großes vor bei VW. Und das geht nicht ohne Schmerzen. 30.000 Arbeitsplätze will der Automobilgigant bis 2025 vernichten, bestätigte die Volkswagen AG am Freitag in Wolfsburg, 23.000 davon in der Bundesrepublik.

Schaut man sich die Unternehmensentwicklung bis zum Abgasbetrugsskandal an, stößt das übel auf. »Sozial ist, was Arbeit schafft«, hatte einst die (Kapitalisten-)Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft geworben. Gemessen daran, zeigen sich die Familien Porsche und Piëch, Al Thani (denen u. a. das Scheichtum Katar gehört) sowie die Landesregierung Niedersachsen – als die drei maßgeblichen Anteilseigner von VW – reic...