Angriffe aus dem Hinterhalt

Allein am 24. Oktober starben zwei Frauen in Indien, die Opfer von Stalking waren. Eine von ihnen wurde in Gurgaon im nord­indischen Bundesstaat Haryana von ihrem Verfolger erstochen, die andere, Lehrerin in Hyderabad im Südosten des Landes, nahm sich das Leben, nachdem ein Kollege ihr monatelang nachgestellt hatte. Das berichtete das indische Onlinemagazin The Ladies Finger am 28. Oktober. Das Phänomen Stalking hat in Indien besorgniserregende Ausmaße angenommen. Die Täter sind bzw. waren Männer, deren Heiratsanträge oder Annäherungsversuche von den Opfern zuvor zurückgewiesen worden waren.

Die meisten Vorfälle dieser Art ereignen sich im Großraum Delhi. Hier registrierte das »National Crime Records Bureau« (NCRB) im vergangenen Jahr 1.124 Verbrechen im Zusammenhang mit Stalking. Gegenüber 2014 sind das fast doppelt so viele – und fast ein Sechstel aller dokumentierten Fälle in Indien (6.266). Nur in Maharashtra, einem der größten Flächenstaaten, dessen R...