Für oder gegen die Menschenrechte

Am Samstag veranstaltet die Stiftung »Ethecon – Ethik & Ökonomie« in Berlin ihre Jahrestagung, diesmal zum Thema »Rassismus, Rechtsruck, Repression – globale Gefahr«. Höhepunkt ist die Verleihung des »Blue Planet Award« und des »Black Planet Award«. Das ist sozusagen ein guter und ein böser Preis. Mit dem einen werden Leute geehrt, die sich besonders für Menschenrechte und die Rettung des Planeten einsetzen, mit dem anderen werden diejenigen geschmäht, die die Menschenrechte mit Füßen treten und die Zerstörung der Erde befördern. Zu den Preisträgern des »Blue Planet Award« gehörten in den vergangenen Jahren die indische Physikerin und Umweltaktivistin Vandana Shiva und der Schweizer Soziologe Jean Ziegler, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung.

Dieses Jahr wird der »Blue Planet Award« an den mexikanischen Wirtschaftswissenschaftler und Gewerkschafter Huberto Juárez Núñez verliehen. Er entwickelte eine Methode zur Untersuchu...