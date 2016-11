Wann kommt der Frühling?

Es ist ja nicht so, dass die neue Ukraine nicht auch ihre Kultur hätte. Sie äußert sich zum Beispiel in dem Festival »Banderschtat«, das im Sommer im westukrainischen Luzk stattfindet. Die Veranstaltung soll beitragen zur Formierung eines »zeitgemäßen ukrainischen Patriotismus« und tut es sicherlich auch. Durch Infostände diverser Nazivereine, Schießübungen für die Jugend, Interviews mit Bürgerkriegsteilnehmern, Hassrock von der Bühne und das kollektive Tragen bestickter Bauernhemden. Dieses Jahr waren 20.000 Leute da.

Doch die Ukraine ist größer als Galizien und Wolynien. Der nationalistische Druck, der auch Verbote russischsprachiger Bücher und Filme zeitigt, erzeugt phantasievolle Gegenaktionen. Sie sind zwangsläufig bescheiden. Eine fand am vergangenen Sonntag in der Industriestadt Saporischschja (Saporoschje) am unteren Dnjepr statt. Am frühen Nachmittag trafen sich fast 100 Studenten örtlicher Hochschulen zu einem Flashmob in der Empfangshalle des Ha...