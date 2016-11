Verbrannte Erde um Mossul

Die Terrororganisation »Islamischer Staat« (IS) hinterlässt bei ihrem Rückzug aus dem Irak verbrannte Erde. Südlich von Mossul haben die vermeintlichen Gotteskrieger mindestens 19 Ölquellen in Brand gesteckt, wie die internationale Hilfsorganisation Oxfam berichtet. Die Rauchschwaden im Umkreis der Millionenstadt sollen laut Augenzeugen inzwischen eine Fläche von der Größe Londons bedecken. Offenbar will der IS dadurch Luftangriffe auf seine letzte Hochburg im Irak erschweren.

Die Folgen für Umwelt und Bewohner sind fatal: Ein Teil des auslaufenden Öls sickert in den Boden und vergiftet das Grundwasser. Tausende Bewohner müssen den beißenden Rauch einatmen, der Lungen und Rachen schädigt. Ein schwarzer Rußfilm legt sich auf Felder, Häuser, Haut und Kleidung. Der Tigris, die Lebensader der Region, ist stark verschmutzt.

Hinzu kommt der immense wirtschaftliche Schaden. Der Irak könnte die Einnahmen aus den Ölfeldern um Mossul gut gebrauchen, der Krieg ...