Spuk im Hohen Haus

Tumult und Gewalt im Nationalkongress in Brasília: Sie schlugen eine Glastür ein und bahnten sich den Weg in den Plenarsaal der Abgeordnetenkammer. Etwa 50 ultrarechte Demonstranten stürmten am Donnerstag nachmittag äußerst ruppig in eine mit gerade nur zehn Volksvertretern schwach besuchte Sitzung des Parlaments. Die Truppe, die sich in einer geschlossenen Face­book-Gruppe mit dem Namen »Os patriotas« (Die Patrioten) verabredet haben will, besetzte die Tribüne mit dem Podium. Sie hatten ein großes Anliegen mitgebracht: die Forderung nach einer »militärischen Interven­tion«, einer Machtübernahme durch die Armee, wie sie Brasilien 1964 bereits einmal erlebt hatte. Damit solle der Korruption im Land ein Ende bereitet werden. Mehrere Besetzer versuchten, den Vizepräsidenten der Kammer, Waldir Maranhão, welcher die Leitung der Versammlung innehatte, von seinem Stuhl zu zerren. Maranhão zählt zum konservativen Spektrum. Er wehrte sich und unterbrach daraufhin ...