»Reine Show« hat ihren Preis

Seit Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau im Fall Oury Jalloh ins Leere. Wie der 36jährige Asylbewerber gefesselt in einer Zelle des Dessauer Polizeireviers am 7. Januar 2005 verbrennen konnte, hat sie nicht geklärt. Dabei wurden bisher mehr als 320.000 Euro für Gutachten ausgegeben, wie Sachsen-Anhalts Justizministerium jetzt auf eine Anfrage der AfD hin mitteilte. Allerdings ist die Auflistung nach jW-Informationen unvollständig. Sie zeigt zudem, was trotz bekannter Umstände nicht untersucht wurde.

Der größte Posten dürfte der am 18. August dieses Jahres von der Staatsanwaltschaft initiierte Brandversuch in Dippoldiswalde/Schmiedeberg (Sachsen) werden (jW berichtete). Die Antwort listet einen bereits gezahlten Abschlag von knapp 50.000 Euro auf. Dieser Zeitung liegen aber Dokumente vor, wonach die Gutachter insgesamt 170.000 Euro veranschlagt haben: 100.000 Euro davon entfallen auf den Brandexperten Kurt Zollinger vom Forensischen Instit...