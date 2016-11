US-Kapital gibt sich beunruhigt

In den USA haben Vertreter der Industrie den künftigen Präsidenten Donald Trump zu einer umsichtigen Handelspolitik aufgerufen. Dies gelte vor allem für das Verhältnis zu China und Mexiko. Lobbygruppen, Konzernchefs und wirtschaftsnahe Abgeordnete wiederholten die These, wonach Freihandelsabkommen zu mehr Wirtschaftswachstum und mehr neuen Jobs führen könnten. Trump hatte im Wahlkampf unter anderem ein Ende der Nordamerikanischen Freihandelszone (NAFTA) in ihrer derzeitigen Form sowie hohe Zollschranken gefordert. Es halten sich in den Kreisen offenbar auch Gerüchte, wonach Trump Druck auf die Notenbank Federal Reserve ausüben könnte – ein Ende der Nullzinspolitik wird vor allem an den Börsen gefürchtet.

»Es gibt zwei Millionen Industriejobs in diesem Land, die von unseren Handelsbeziehungen mit Kanada und Mexiko abhängen«, sagte Linda Dempsey vom US-Industrieverband NAM. Diese Arbeitsplätze dürfe man nicht aufs Spiel setzen. Neoliberale Ökonomen befürchte...