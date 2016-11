»Plötzlich wurden höhere Pauschalen zugrunde gelegt«

Die Fördersumme der Stadt für den Katholikentag von etwa einer Million Euro könne als amortisiert betrachtet werden, behauptet das Leipziger Kulturdezernat. Die Stadt täusche in der Hinsicht, sagt dagegen Ihre Gruppe, die sich »11. Gebot« nennt und deren Name Programm ist: »Du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen« lautet es. Was hat das Dezernat falsch berechnet?

Vor allem wurden die Einnahmen durch den Katholikentag falsch zugeordnet. Zu unterscheiden ist zwischen Geldflüssen in der Stadt oder an sie. Das Kulturdezernat listet die Ausgaben der Besucher in Höhe von 3,5 Millionen Euro auf. Diese sind laut seinem Bericht »direkt in der Stadt, an Gebühren und Mieten städtischer Immobilien, an städtische und stadtnahe Unternehmen sowie in der Stadt angesiedelte Dienstleister in Hotellerie und Veranstaltungsgewerbe geflossen«. Weiterhin seien 4,23 Millionen Euro vom Veranstalter in Leipzig ausgegeben worden, davon allerdings mehr als eine Million für Person...