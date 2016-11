Fliegender Wechsel

Die Affären um veruntreute Fördermittel und begünstigte Parteikumpels in Sachsen-Anhalts Regierung reißen nicht ab. Nach zwei Fördermittelskandalen und einer gefälschten Provinzbriefwahl, die erst im August zum Rücktritt des designierten Landtagspräsidenten Hardy Peter Güssau (CDU) geführt hatte, sind nun SPD-Mann Jörg Felgner millionenschwere Beraterverträge auf die Füße gefallen. Er soll diese rechtswidrig am Parlament vorbeigeschleust haben. Nach langen Debatten hatte Felgner am Sonntag seinen Rücktritt vom Posten des Wirtschaftsministers erklärt. Am Mittwoch folgte der fliegende Wechsel: Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) ernannte Felgners bisherigen Staatssekretär Armin Willingmann (SPD) zum Ressortchef. Willingmann will als wichtigstes Ziel »das Gründungsklima im Land deutlich verbessern«, sagte er.

Felgner steht seit mehreren Monaten in der Kritik. Ende Juni waren Prüfer des Landesrechnungshofs auf Ungereimtheiten im Zusammenhang mit Beraterhonora...