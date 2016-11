»Strategische Autonomie«

Nicht mit all ihren Forderungen hat sich die Bundesregierung beim EU-Verteidigungsministertreffen am Montag und Dienstag durchsetzen können. Zwar werden einige deutsche Wünsche realisiert. So wird die sogenannte ständige strukturierte Zusammenarbeit ausgebaut; EU-Mitgliedsstaaten, die das wollen, sollen ihre militärische Kooperation vertiefen können. Auch wird die gemeinsame Aufrüstung verstärkt; die Pläne reichen von Drohnenproduktion bis zur Satellitenkommunikation. Ein gemeinsames Logistik- und ein Sanitätskommando sollen aufgestellt werden, um für künftige Kriege der EU oder der NATO zur Verfügung zu stehen. Mit der Forderung, ein reguläres militärisches Hauptquartier zu errichten, konnte die Bundesrepublik sich allerdings nicht durchsetzen: Die EU erhält – vorerst – nur eine »Permanent operational planning and conduct capability«, eine Art Mini-EU-Hauptquartier, das gemeinsame Ausbildungseinsätze des Bündnisses steuert. Reguläre Kampfeinsätze werden ...