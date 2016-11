»Die Suppe mit angerührt«

Vielleicht 20 Zuhörer verteilten sich im Raum, überwiegend jenseits der 50. Für Veranstaltungen, wie sie landesweit zum 9. November, dem Datum der Reichspogromnacht, stattfanden, ein vertrautes Bild. Dabei hatte die Podiumsdiskussion am Freitag bei der »Woche des Gedenkens« in Hamburg-Bergedorf ein aktuelles Thema: »Vom Stammtisch in den Bundestag? Ursachen und Konsequenzen aus dem erstarkenden Rechtspopulismus« – ein Thema, das durch Donald Trumps Wahlsieg in den USA zwei Tage zuvor an Brisanz gewonnen hatte.

Davon war in der Diskussion anfangs wenig zu merken. Sowohl Conny Kerth, Bundesvorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), als auch der Politologe Gerd Wiegel, Referent für Rechtsextremismus bei der Linksfraktion im Bundestag, spulten emotionslos ihre Einschätzungen ab. Leben kam erst auf, als dem Autor und Journalisten (auch für jW) Markus Bernhard, ehemals Mitglied in der VVN...