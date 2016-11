Capote

15. November 1959: Eine vierköpfige Familie wird auf ihrer Farm in Kansas tot aufgefunden. Für die Recherche zu einem Zeitungsartikel reist Starautor Truman Capote mit seiner Assistentin Nelle zum Schauplatz des scheinbar sinnlosen Mordes. Schnell ist Capote von dem Fall gefesselt und beginnt mit einer insgesamt sechsjährigen Arbeit an dem dokumentarischen Roman »Kaltblütig«. Auch ein Lehrstück darüber, dass es eben nicht so einfach ist, wenn die Elite aus ihrer metropolitanen Filterblase aussteigt und sich um die Psychopathologien des sogenannten Volkes kümmert. Mit Philip Seymour Hoffman (Truman Capote), Allie Mickelson (Laura Kinney). USA/CDN 2005. Regie: Bennett Miller.

Arte, 20.15

Am Himmel der Tag

Die 25jährige Architek...