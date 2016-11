Adam, Ritter, Hahnemann

Einen besonderen Einfluss darauf, wie ein Film wirkt, hat der Szenenbildner, auch Szenograph genannt. Er trägt zur Atmosphäre einen wesentlichen Teil bei. Einer der vielseitigsten war und ist Dieter Adam, der am Samstag vor 85 Jahren in Worms geboren wurde. Er kam in den fünfziger Jahren zur DEFA und hatte das Glück, bei Willy Schiller, der sich seit der Stummfilmzeit zu einem der Großen seines Fachs entwickelt hatte, zu lernen. Als gleichberechtigte Partner schufen sie 1964/65 das Szenenbild zum Liebknecht-Film »Solange Leben in mir ist«. Adam war Szenograph bei Filmbiographien wie »Trotz alledem« und »KLK an PTX« (beide 1970/71), literarischen Stoffen wie E. T. A. Hoffmanns »Elixiere des Teufels« (1972) und dem Hölderlin-Film »Hälfte des Lebens« (1984). Der Prenzlauer-Berg-Szene gab er in »Die Entfernung zwischen dir und mir und ihr« 1987 ebenso treffe...