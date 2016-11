Ranking der Computersupermächte

Deutschland betreibt nach China und den USA die meisten der schnellsten Supercomputer der Welt. Wie aus einer in Salt Lake City veröffentlichten Liste der 500 weltweit leistungsfähigsten Großrechner hervorgeht, liegt die Bundesrepublik mit 32 solcher Anlagen aktuell auf dem dritten Platz vor Japan. Im Jahr 2015 hatte Japan mit 37 Supercomputern gegenüber Deutschland (33) noch auf Platz drei rangiert.

In Sachen Leistungsfähigkeit der einzelnen Rechner spielt Deutschland jedoch nicht in der Spitzenliga mit. Unter die Top Ten schaffte es der Computer »Hazel Hen«, der in Stuttgart betrieben wird, in der 48. Ausgabe der Liste in diesem Jahr nicht mehr. Während Japan mit seinem »Oakforest« – der Computer bringt es auf 13 Petaflops Höchstl...