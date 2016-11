Suff-, Drogen und Afrika-Experte des Tages: Gerd Müller

Am Dienstag entschuldigte sich Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) für seine Afrika-Expertise, die von der »Heute Show« am Freitag als »Schritt in die richtige Richtung« gewürdigt worden war. Er sei da am 2. November »zu undifferenziert« gewesen. Dabei hatte er lediglich angedeutet, was zwischen Frankenwald und Zugspitze jedes Schulkind weiß. Bayern liegt schließlich kurz vor der Sahara: »Wenn eine afrikanische Frau 100 Dollar verdient. Preisfrage: Wieviel bringt die nach Hause zur Familie? Die bringt 90 Dollar nach Hause. Wenn ein afrikanischer Mann 100 Dollar verdient, Tobi, was bringt der nach ...