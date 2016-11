»Erdogan treibt die Türkei in den Bürgerkrieg«

Etwa 370 Vereine, Stiftungen und Hilfsorganisationen sind am vergangenen Wochenende in der Türkei verboten worden, darunter auch zwei Partner von Medico international, der Rojava-Hilfs- und Solidaritätsverein und der Mesopotamische Juristenverein. Was bedeutet das für deren Arbeit?

Der Rojava-Hilfsverein in der Türkei wurde schon monatelang in seiner Arbeit behindert. Ursprünglich war er zur Unterstützung der Kurden im nordsyrischen Autonomiegebiet gegründet worden. Was aber kaum mehr möglich war, weil die AKP-Regierung die Grenze nach Syrien dichtmachte. Weil das türkische Militär zugleich Luftangriffe auf die kurdischen Städte in der Südosttürkei verübte und dort Enteignungen und Zerstörungen vornahm, musste der Verein im eigenen Land seine humanitäre Hilfe für die ausgebombten und vertriebenen Bürger leisten – mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Baumaterial. Auch diese Hilfe wurde ständig torpediert, Lager und Lkws wurden durchsucht und Hilfsgüter be...