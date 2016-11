Immer auf die Kleinen

»Es gibt keine Kleinen mehr«, dekretierte einst der Hanauer Arbeitersohn Rudi Völler als DFB-Teamchef in seinem berühmten Weißbier-Tobsuchtsanfall im Fernsehen. Gut ein Jahrzehnt später erstrahlen die Klassengrenzen im europäischen Nationalmannschaftsgekicke längst wieder im alten Glanz. Insgesamt 29 Qualifikationsspiele zur 2018 in Russland anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft fanden am Wochenende auf UEFA-Terrain statt – in keinem einzigen überraschte der Außenseiter.

Selbst die vorprogrammierten Blamagen, etwa beim niederländischen Gastspiel in Luxemburg, sie blieben aus. Mit 3:1 setzte sich die krisengeschüttelte Elftal halbwegs standesgemäß im Steuerparadies durch. Arjen Robben traf in seinem ersten Länderspiel nach ziemlich genau einjähriger Zwangspause zum 1:0, bevor der Luxuskörper mal wieder im Oranje-Trikot zu streiken begann und er zur Halbzeit ausgewechselt werden musste. Die eigen...