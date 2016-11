Ver.di macht ernst

Die Arbeitsbedingungen in Deutschlands Krankenhäusern sind miserabel. Ungeplante Arbeitseinsätze, Überstunden, Hektik und Überlastung prägen den Alltag. Das ist nichts Neues und den Verantwortlichen längst bekannt. Neu ist: Die Beschäftigten wehren sich. Nachdem ver.di im vergangenen Jahr an der Charité erstmals einen Tarifvertrag erstreikt hat, mit dem das Berliner Uniklinikum verpflichtet wird, zusätzliches Personal einzustellen und für eine Entlastung seiner Angestellten zu sorgen, wollen andere diesem Beispiel nun folgen. Am Montag forderte ver.di offiziell alle 21 Krankenhausträger des Saarlands zu Verhandlungen über einen »Tarifvertrag Entlastung« auf. Dies sei »der Auftakt für eine bundesweite Tarifbewegung, die alle Träger umfasst – gleich ob öffentlich, freigemeinnützig, konfessionell oder privat«, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft.

