»Der Staat konnte oder wollte die Menschen nicht schützen«

Vergangene Woche hat in Ankara der Prozess gegen die mutmaßlichen Hintermänner des Anschlags auf eine von Kurden dominierte Friedensdemo am 10. Oktober 2105 begonnen. Wer steht vor Gericht?

Der Anschlag, bei dem zwei Männer inmitten der Großdemonstration unter der Losung »Dem Krieg zum Trotz. Frieden jetzt sofort« Bomben in die Luft gehen ließen, die sie am Körper trugen, forderte so viele Opfer wie kein anderer der jüngsten Geschichte. 103 Menschen starben, rund 500 wurden verletzt. Jetzt wurde Anklage gegen insgesamt 36 Personen erhoben, die der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat«, IS, angehören und hinter dem Verbrechen stehen sollen. Der IS hat sich allerdings nie zu der Tat bekannt.

Demokratisches Engagement in der Türkei ist gefährlich. Warum waren Sie trotzdem dort?

Beobachter aus dem Ausland schützen und unterstützen die mutigen Überlebenden und Verwandten der Opfer, meist junge Menschen, die in diesem Prozess als Nebenkläger um ihr Recht kämpfen....