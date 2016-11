Erste Ergebnisse

In Venezuela haben die Unterhändler der Regierung und des Opposi­tionsbündnisses MUD (Tisch der demokratischen Einheit) erste Verhandlungsergebnisse erzielt. Bei den von der Union Südamerikanischer Nationen (Unasur) und dem Vatikan vermittelten Gesprächen habe man sich auf einen »Fahrplan« einigen können, teilte der Sondergesandte des Heiligen Stuhls, Claudio Maria Celli, am Sonnabend in Caracas mit. Zuvor waren beide Seiten zusammengekommen, um die Ergebnisse der verschiedenen Arbeitsgruppen auszuwerten. In dem vorgelegten Fünfpunkteplan verpflichten sich Regierung und Opposition, gemeinsam »jede Form von Sabotage, Boykott oder Aggression gegen die venezolanische Ökonomie« zu bekämpfen. Priorität soll demnach die kurzfristige Sicherstellung der Versorgung mit Medikamenten und Lebensmitteln haben.

Auf der politischen Ebene soll der Konflikt zwischen der Nationalversammlung und dem Obersten Gerichtshof beigelegt werden. Die Richter hatten alle Sitzungen der...