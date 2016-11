Deutschland, einfach ungerecht

Um die soziale Gerechtigkeit in der Europäischen Union ist es nicht gut bestellt. Das legt die am Montag vorgestellte Studie »Social Justice in the EU – Index Report 2016« der Bertelsmann-Stiftung nahe. In der rund 200seitigen Erhebung, die derzeit nur auf Englisch verfügbar ist, werden die 28 Mitgliedsstaaten anhand von Kriterien wie Armutsprävention, dem Zugang zu Bildung oder zu Arbeit und dem jeweiligen Gesundheitssystem bewertet. Zentraler Befund der Untersuchung: Immer mehr Arbeiter und Angestellte sind in der EU trotz Vollzeitbeschäftigung von Armut bedroht. Galt dies 2009 für sieben Prozent der Werktätigen lag der Wert im vergangenen Jahr bei 7,8 Prozent.

Der Trend treffe auch auf die Bundesrepublik zu, heißt es in der Studie. Zwar habe die BRD »selbst über die Jahre der Krise hinweg ein regelrechtes ›Jobwunder‹ in Gestalt wachsender Beschäftigung und abnehmender Arbeitslosigkeit« verzeichnet. Dennoch waren im vergangenen Jahr 7,2 Prozent der Mensc...