Argentinische Alarmglocken

In Südamerika geht die Qualifikation zur Fußball-WM in Russland so langsam auf die Zielgerade. In der Nacht auf Freitag wurde bereits der 11. Spieltag ausgetragen.

Anfang des Monats hatte die CDF, die Disziplinar-Kommision der FIFA, den bolivianischen Verband FBF mit einem 4-Punkte-Abzug und einer Geldstrafe von 12.000 Schwiezer Fränkli sanktioniert, weil in den September-Spielen gegen Peru (2:0) und in Chile (0:0) der paraguayisch-stämmige Spieler Nelson Cabrera eingesetzt wurde. In Bolivien erhält man nach drei Jahren Residenz die Staatsbürgerschaft. Die CDF hält mit ihrem Artikel 55 dagegen, wonach nur Spieler in nationale Auswahlen berufen werden können, die mindestens fünf Jahre Residenz vorweisen können. Eine klare Einmischung der FIFA in die nationalen Angelegenheiten eines souveränen Staates. Der 33jährige Verteidiger spielte 11 Minuten gegen Peru und 14 Minuten gegen Chile. Beide Spiele, in denen Bolivien keine Gegentreffer kassiert hatte, wur...