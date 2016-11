Vorschlag: Die jW-Programmtips

Sugarland Express

So, Schluss mit dem Gelaber, zurück zu den Fakten, also zur realistischen Kunst: Aufgrund einer Vorstrafe wegen Diebstahls wird der arbeitslosen Kosmetikerin Lou Jean Poplin das Fürsorgerecht für ihren zweijährigen Sohn Langston aberkannt. Ihr Baby kommt statt dessen in die Obhut eines gut situierten Ehepaares in Sugarland, Texas. Lou Jean sagt: Geht nicht. Sie holt ihren Mann aus dem Gefängnis – und ihr Baby zurück. Mit Goldie Hawn (Lou Jean Poplin), Ben Johnson (Captain Harlin Tanner), Michael Sacks (Maxwell Slide), William Atherton (Clovis Michael Poplin). USA 1974. Regie: Steven Spielb...