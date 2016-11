Zwischen den Wolken hindurch

Man kann den Autor einen fortschrittsverweigernden Puristen schimpfen, aber am besten funktionieren Against Me! aus Gainesville, Florida, weiterhin bei eingängigen, galoppierenden Songs. »Haunting, Haunted, Haunts« ist so einer, der sich auf ihrem neuen Album »Shape Shift With Me« noch am ehesten an den Anfängen orientiert. Auch Hymnen der Sorte »333« oder »Rebecca« offenbaren eine rohe Energie, die unvermittelt auf den Hörer überspringt.

Zu Beginn des Albums sind die Veränderungen, die die Band vollzogen hat, noch nicht offensichtlich. Der Opener »Provision L-3« ist eine wütende Abrechnung mit dem Überwachungsstaat und »12:03« eine pop-punkige Nummer, die genausogut auf dem Vorgänger »Transgender Dysphoria Blues« von 2014 funktioniert hätte. Doch schon mit dem fast fuzzigen und tanzbaren Basslauf von »Boyfriend« wird deutlich: Die Band um Frontfrau Laura Jane Grace entfernt sich hier musikalisch immer weiter von ihrer Frühphase, die vor allem geprägt war ...