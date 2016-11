Wieder kein Untergang

Eineinhalb Jahre lang schrieben die bundesdeutschen Mainstreammedien den US-Wählern vor, für wen sie zu stimmen hätten. Die kümmerten sich nicht darum, um so schlimmer für sie. Untergang ist das mindeste, was sie und die Menschheit zu erwarten haben, besagte das Spiegel-Titelbild am Sonnabend: »Das Ende der Welt (wie wir sie kannten)«. Der Inhalt ist dem angemessen, also Nonsens: Redakteure machen sich einen Kopf über das Ende des Pressegeschäfts, wie sie es kannten. Sie liefern etwas Küchenpsychologie (Trump: »hochgradig instabil«, »neurotischer Narzisst«), die obligatorische Gleichsetzung mit Wladimir Putin und ließen politische Kategorien weg. In der Titelstory findet sich das Wort Krieg nur in Zusammensetzungen (Nachkriegszeit, mögliche Handelskriege Trumps). Die realen Massaker, die von der Miterfinderin der »humanitären Interventionen«, Hillary Clinton, angeregt wurden, verschwinden bei »jähen Wendungen», wie DDR-Staatsoberhaupt...