Der Vorhang ist gefallen

Der US-Präsidentschaftswahlkampf wurde vor seinem Ende noch von einigen Eruptionen geprägt. Ein Mitschnitt von Donald J. Trumps vertraulichem Gelaber gegenüber einem Reporter aus dem Jahr 2005, in dem er sich seiner sexuellen Eroberungen (bzw. entsprechender Versuche) rühmte, hatte ihn einiges an Unterstützung gekostet – vor allem von Frauen, die über die offene Grobheit schockiert und angewidert waren, mit der er darüber prahlte, Frauen zu begrapschen und ihnen unter den Rock zu fassen. So empfanden auch nachdenkliche, einfühlsame und rechtschaffene Mitglieder der Republikanischen Partei, die einfach nur noch abgeschreckt waren von diesem Mann.

Aber wie das alte Sprichwort lautet: »Du kriegst, was du bezahlst.« Oder sollte ich besser sagen: Man kriegt, was Trump bezahlt hat. Das ist das neue Gesicht und der neue Ton von Trumps Partei, der jetzt ein Mann seinen Stempel aufdrückt, der alles zu verabscheuen scheint – bis auf Geld.

Der Politikwissenschaftler A...