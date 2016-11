Ausbruch der »offenen Gesellschaft«

Vielleicht hat es Ulrike Poppe ja gut gemeint, als sie unter der Überschrift »Furcht, ins Abseits zu geraten« dieser Tage ihre eigenen Erkenntnisse über diese merkwürdigen Ostdeutschen bekanntgab. Vorgestellt wurde sie in der vergangenen Woche im Tagesspiegel als brandenburgische »Stasi-Beauftragte« (welch gelungene Wortschöpfung), die vor den »Folgen von Verlusterfahrungen« warnte, und riet, solche ernst zu nehmen. Dies auch, »um rechtsextremen Bewegungen den Wind aus den Segeln zu nehmen«. Der Zeitung sagte sie, wohlfeile Empörung gegen Ostdeutsche helfe hier nicht weiter. So weit so richtig.

Poppes Ansicht nach waren es die Ostdeutschen nicht gewohnt, sich auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten, »sich von einem kurzfristigen Job zum nächsten zu hangeln und mit allen Risiken einer selbst verantworteten Lebensgestaltung zurechtzukommen«. Nun ja, in der Regel wurden die Ostdeutschen aus solchen Kreisen zur »Risikobereitschaft« aufgerufen, die für sich selbst je...