Der Schwarze Kanal: Die Renaissance des Antiamerikanismus

Antiamerikanismus – das war einmal das zweitbeliebteste Totschlagargument der Republik, gleich nach »Geh doch nach drüben«. Und bis weit über den Zeitpunkt hinaus, an dem man in irgendein »Drüben« hätte abhauen können. Wer sich einen Spaß machen möchte, fände in den Kommentaren der deutschen Presse zum Ergebnis der US-Präsidentenwahl viel Anlass zu der Beobachtung solchen »Anti­amerikanismus«. Da griff Klaus-Dieter Frankenberger auf faz.net am Mittwoch morgen zum beliebten Mittel der Wählerbeschimpfung: Trumps »Populismus und (…) Wirtschaftsnationalismus kamen bei den sogenannten einfachen Leuten gut an, die sich von der politischen Elite nicht vertreten, von der wirtschaftlichen Elite ausgenommen und von der Kulturelite verachtet und verhöhnt fühlen«. Selbst etliche FAZ-Leser, die den Beitrag im Netz kommentierten, fragten, ob diese Gefühle nicht gewisse Grundlagen in der Erfahrungswelt hätten. Einen halben Tag später veröffentlichte derselbe Autor, Leit...