Rehe im Bullenmodus

Der Neue bringt die Wirtschaft nicht zum Absturz. Jedenfalls noch nicht. Am Donnerstag sprang der US-Börsenindex Dow Jones auf ein Allzeithoch. Spekulanten hatten wenig Skrupel, sich blühende Profitlandschaften unter dem designierten Präsidenten Donald Trump vorzustellen. Zwar hat der Immobilienmilliardär bislang wenig Erhellendes dazu gesagt, was er wirklich will. Aber wer als Kapitalist jetzt keine Wette plaziert, geht womöglich leer aus.

Die neben China wichtigste Ökonomie der Welt und dominierende Finanzmacht USA bekommt einen neuen politischen Chef. Hinter Trump stehen Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses, Voraussetzungen für satte Profite, wenn man mit dabei ist. Das sind die Realitäten. Im Gegensatz zu immer noch im Wahlkampfmodus verharrenden BRD-Politikern und Großmedien, klammern sich die gar nicht so scheuen Rehe des Kapitals an keine ideologischen Prämissen, sondern starten eine Stampede um die besten Startp...