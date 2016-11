Landfrauenküche

Silvia Deinhard – Oberpfalz

Gemüseacker, Schweine, Schafe, Ziegen, Katzen und Federvieh – bei Silvia Deinhard ist immer was los. Zwischendurch wird gebacken. Denn wie sonst sollte man die nächsten Monate überleben – und wir sprechen hier mal nicht von Trump.

BR Fernsehen, 20.15

Krüger aus Almanya

Paul Krüger, 66, verwitwet, ehemaliger Profiringer, hat sich sein Leben eingerichtet: In seinem Berliner Bezirk soll alles so bleiben, wie es ist. Seine Stammtischbrüder sehen das genauso. Und nun bekommt Paul auch noch eine ganz besondere Aufgabe: Er soll in die Türkei reisen, um seiner Enkelin Annie die Hochzeit mit Deniz aus Ankara auszureden. Ah ja. Aber schauen w...