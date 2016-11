Wer so beharrlich an seiner Schönheit zweifele, meint Freund Gerald, sollte konsequenterweise die zwei Stationen vom Hermannplatz nach Hause laufen. »Nichts, mein lieber Eike, strafft deine Backen besser als zügiges Gehen.« Stumm knöpfe ich die Jacke zu bis unters Kinn.

Elend dehnt sich die Hasenheide an so einem kalten Novembersonnabend. Vor der Bio Company beginnt es zu nieseln. Ob wir uns in dem Laden für einen Moment … »Spinnst du? Nach deinem Auftritt am Eröffnungstag?« Oh, das hatte ich fast vergessen: Damals war die Frage nach Nougat verneint worden. Auf mein »Haben wir nicht? Ist ja wie im Osten!« brach ein Sturm der Entrüstung los, wobei einer Stammkundin mit überhöhtem Vitamingehalt ihr Einkaufskorb aus garantiert klimaneutralem Polyvinylchlorid entglitt und die teure Ladung angefaultes Grünzeug in den Dreck fiel.

Hundert Meter weiter wirbt ein hellblauer Aufsteller auf dem Trottoir für »no-gluten«. Gerald zerrt an meinem Ärmel, lässt sich aber ab...