Immer erreichbar, laugt aus

Schneller, höher, weiter – die Anforderungen an die Beschäftigten steigen, und einen Gutteil davon verantwortet die Digitalisierung der Arbeitswelt. So eines der Ergebnisse des DGB-Idex »Gute Arbeit«, den der Gewerkschaftsbund am Donnerstag vorgestellt hat. Bereits zum zehnten Mal in Folge hat er dafür Beschäftigte zu ihren Arbeitsbedingungen und Verbesserungswünschen. Der Schwerpunkt lag in diesem Jahr bei der sogenannten Arbeit 4.0.

»Die Digitalisierung verschärft derzeit ein Problem, auf das die Gewerkschaften seit langem hinweisen: die zunehmende Arbeitsintensität und der damit einhergehende Druck und Stress«, sagte DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann bei der Vorstellung in Berlin. So geben 82 Prozent der Befragten an, dass die Digitalisierung ihren Berufsalltag präge, angefangen bei E-Mails bis hin zu computergestützter Produktionsplanung. Laut DGB gibt fast jeder zweite an, dass dadurch die Arbeitsintensität zugenommen habe. Hinzu kommt, dass dreivierte...