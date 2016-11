Zweite Schlappe für Orbán

Es war die zweite politische Niederlage für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán innerhalb eines Monats. Nachdem das von ihm eingereichte Referendum über die Nichtaufnahme von Flüchtlingen am 2. Oktober mangels ausreichender Beteiligung ungültig war, scheiterte er am 8. November im Parlament mit seinem Versuch, die Verfassungsänderung nun auf diesem Weg durchzusetzen, am geschlossenen Widerstand der Opposition (jW berichtete).

»Personen, denen nicht das Recht auf freie Bewegung und freien Aufenthalt zukommt, können in Ungarn nur angesiedelt werden, wenn das diesbezügliche Ansuchen auf Grundlage des Verfahrens, welches das Parlament gesetzlich vorgeschrieben hat, im Wege der Einzelfallentscheidung durch die ungarischen Behörden beurteilt worden ist. Die gruppenweise Ansiedlung ist verboten.« – Diese im ungarischen Original keineswegs grammatikalisch einwandfrei formulierten Sätze, die das Parlament am 8. November in die Verfassung des Landes sch...