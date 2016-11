Gewerkschafter vermuten Spiel auf Zeit

»Wenig Konkretes in der zweiten Verhandlungsrunde«, heißt es in einer aktuellen Erklärung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Sie beklagt eine »Verweigerungshaltung« der Verhandlungsführer des Vorstands der Deutsche Bahn AG bei den Verhandlungen am Mittwoch und setzt jetzt darauf, bei einem anstehenden kleinen Gewerkschaftstag Mitte kommender Woche in Fulda die Basis auf mögliche Warnstreiks noch in diesem Jahr einzustimmen. Ursprünglich wollten die EVG-Unterhändler die Tarifrunde in den geplanten Gesprächen am 23. November und 8. Dezember und somit noch vor der Weihnachtspause zum Abschluss bringen. Doch dazu müssen sie ihre Forderungen mit einem Volumen von sieben Prozent wenigstens ein Stück weit durchsetzen. Diesmal will die EVG nach eigenen Angaben tarifpolitisches Neuland betreten. So strebt sie neben einer allgemeinen Einkommenserhöhung für alle eine individuelle Wahlfreiheit an. Die EVG-Mitglieder sollen demnach frei entscheiden können,...