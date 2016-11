Die stolze Schachnation Russland greift wieder nach der WM-Krone – neun Jahre, nachdem sie Wladimir Kramnik in Mexiko vom Inder Viswanathan Anand entrissen wurde. Morgen beginnt das WM-Duell in New York. Herausforderer des norwegischen Posterboys Magnus Carlsen ist der 26jährige Sergej Karjakin. Geboren wurde dieser schüchterne Stratege in Simferopol auf der Krim. Weil er sich dort schon immer als Russe gefühlt habe, beantragte er 2009 die Staatsbürgerschaft. Wie er sich beim Kandidatenturnier um den WM-Kampf im März gegen sieben Konkurrenten durchsetzte, erinnerte an seine Anfänge als Wunderkind. Mit zwölf Jahren und sieben Monaten wurde Karjakin der jüngste Großmeister der Geschichte. Carlsen war neun Monate älter, als ihm das gelang.

Weil der Norweger fortan die steilere Entwicklung nahm – Remis gegen Kasparow mit 13, Weltranglistenspitze mit 19, Weltmeister mit 22 –, gilt er in New York als großer Favorit. Seit einigen Wochen bereitet sich Carlsen in g...