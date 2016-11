Getrumpel rules worldwide

Der 9. November war noch nie ein guter Tag für den humanistisch gesinnten Teil der Menschheit. 1938, 1989, 2016: Alle paar Jahrzehnte geschieht etwas Grauenhaftes, immer geht es danach noch weiter nach rechts, in Richtung Polizeistaat mit Mord und Totschlag, und wer einer gesellschaftlichen Minderheit angehört, muss sich auf die Socken machen. Die Erfolge von Trump, Erdogan, Le Pen, Sarcozy, Berlusconi, Haider und seinen politischen Erben, die Erfolge der Pfeilkreuzler-Nachfolger in Ungarn, der polnischen Klerikalfaschisten, der AfD et cetera zeigen es: »Nichts ist mächtiger als eine Ideenlosigkeit, deren Zeit gekommen ist.« Pauvre Victor Hugo.

Wozu substantiell werden, wenn doch das Säen von Hass mehr Erfolg nicht nur verspricht, sondern ihn auch als Ernte einfährt? Dass man abgestoßen ist von Despoten, denen Welt- und Gesellschaftsordnung nichts sind als Spiel- und Spiegelzeug...