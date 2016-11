Antiaufklärung Macht und Herrschaft in der digitalen Welt. Von Thomas Wagner

Wir sind da, wo die Studis sind, also auf dem Smartphone«. Für den Tagesspiegel (27.6.2016) ist das die unausgesprochene Devise deutscher Hochschulen für den Umgang mit den sogenannten sozialen Medien. In diesen vertreten zu sein, erläutert die Pressesprecherin der Berliner Universität der Künste (UdK), sei schon lange keine Frage mehr des Ob, sondern des Wie. Man wolle »die Distanz zur Hochschule aufbrechen«, heißt es auch von der Pressestelle der Technischen Universität (TU) in der Hauptstadt. Außerdem gehe es um internationale Reichweite und die Erhöhung des Renommees. »In den Sozialen Medien gilt das Gesetz der Quantität. Je mehr Follower und je intensiver die Interaktion mit den Nutzerinnen, desto bedeutsamer erscheint die Hochschule«, schreibt der Tagesspiegel. Aus diesem Grund strebe die Freie Universität an, ihre Onlinekanäle bald mehrsprachig zu bespielen. Die TU wolle die von ihr veranstalteten »Events« mehrsprachig aufbereiten, und die UdK, die...