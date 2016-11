Banknotenschock in Indien

Der Schritt kam aus heiterem Himmel: Die indische Regierung von Premierminister Narendra Modi hat zu Dienstag mitternacht die bisherigen 500- und 1.000-Rupien-Banknoten verboten (ein Euro ist etwa 73 Rupien wert). Neben den Unsicherheiten, die am Mittwoch an den Finanzmärkten wegen des überraschenden Wahlsiegs von Donald Trump herrschten, bewirkte Modis Botschaft zusätzlichen Druck auf die Inlandbörsen: Der Leitindex Sensex ging auf Talfahrt.

Auch viele indische Normalbürger waren von der Neuigkeit völlig überfahren. In Regionen wie Gujarat, Modis Heimats-Unionsstaat, verzeichneten einige Juweliere die Geschäfte ihres Lebens. In Scharen strömten die Kunden zu ihnen, um ihr Bargeld noch schnell in Gold und Schmuck – auf dem Subkontinent traditionell die wichtigste Vermögensanlage – umzusetzen. Viele nahmen dabei nicht unerhebliche Verluste in Kauf, nur um ihre großen Bargeldscheine auf diese Weise loszuwerden. Bei den Banken k...