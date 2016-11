Bügerliche im »Brexit«-Zwist

Die herrschende Klasse Großbritanniens zeigt sich gespalten. Der Umgang mit dem Ergebnis des »Brexit«-Referendums entzweit großbürgerliche und bürgerliche Kreise wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Deutlich wurde dies zuletzt vergangene Woche. Am 3. November hatte der britische High Court, das oberste Gericht für England und Wales, entschieden, dass Premierministerin Theresa May den Austrittsprozess aus der Europäischen Union nicht ohne Mitwirkung des Parlaments einleiten darf. Der Gerichtsentscheid ist ein Rückschlag für die Brexit-Befürworter. Denn sowohl im Unter- als auch im Oberhaus sind die Ausstiegsgegner in der Mehrheit.

Die konservativen Medien reagierten auf den Beschluss mit Hasstiraden. An die Adresse der verantwortlichen Richter gewandt, fragte das Boulevardblatt Sun: »Was glaubt Ihr, wer Ihr seid?«. Der Aufmacher der Tageszeitung Daily Mail am 4. November wiederum lautete »Feinde des Volkes«. Einer der Richter wurde dabei als »offen schwuler ehem...