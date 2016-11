Der neue König

Der Machtwechsel im Herrentennis zeichnete sich in den letzten Wochen ab. Nun ist er bereits vor den ab kommenden Sonntag in London stattfindenden ATP Tour Finals vollzogen worden. Der neue Weltranglistenerste heißt Andy Murray. Nachdem Titelverteidiger Novak Djokovic beim Masters 1.000 in Paris im Viertelfinale ausgerechnet gegen sein Lieblingsopfer Marin Cilic (Bilanz vor dieser Begegnung 14:0 für Djokovic) glatt in zwei Sätzen (4:6, 6:7) verloren hatte, genügte Murray in Paris der Einzug ins Halbfinale, um den Serben an der Spitze abzulösen. Murray beließ es aber nicht dabei, er gewann sicherheitshalber auch noch das Finale gegen Servebot John Isner mit 6:3, 6:7, 6:4.

Dies bedeutete den vierten Titel in Folge für den Schotten: Beijing, Shanghai, Wien und nun Paris. Die einzigen Matches, die Murray nach seinem Gewinn der olympischen Goldmedaille in Rio überhaupt verlor, waren das Finale in Cincinnati gegen Cilic, das Viertelfinale der US Open gegen Kei N...