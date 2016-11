Rückschläge für Pegida

Die »Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes« erleiden Rückschläge im halbherzigen Kampf um ein bürgerlich-seriöses Image. In Bayern, wo die rechte Unionsschwesterpartei CSU regiert, werden die Pegida-Aufmärsche kleiner und radikaler. In Sachsens Landeshauptstadt Dresden darf Pegida-Gründer Lutz Bachmann in den nächsten fünf Jahren offiziell keine Demonstrationen mehr leiten. Dies gab er am Montag abend laut Nachrichtenagentur dpa selbst bekannt und verlas vor der Dresdner Frauenkirche eine entsprechende Verfügung der Stadt. Der Bescheid soll bis zum 31. Oktober 2021 gelten – und auch für Pegida-Vize Siegfried Däbritz. Der Sprecher der Stadt, Kai Schulz, bestätigte dies am Dienstag gegenüber Zeit online. Bereits seit Ende 2015 sei nicht mehr Bachmann, sondern Däbritz als Anmelder der Demonstrationen aufgetreten. Beide hatten jedoch am »Tag der Deutschen Einheit« zu einer Protestaktion auf dem Neumarkt aufgerufen, wo Veranstaltungen ...